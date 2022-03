Líder do ranking mundial bate Frederico Morais em Supertubos

O surfista português Frederico Morais, conhecido por 'Kikas', foi hoje derrotado nos 'oitavos' do MEO Pro Portugal, que decorre na Praia de Supertubos, em Peniche, pelo japonês Kanoa Igarashi, líder provisório do 'ranking' mundial.

'Kikas' apresentou-se em bom nível neste confronto contra o seu amigo e colega de treinos Igarashi, terminando a quinta bateria da quarta ronda (oitavos de final) com uma pontuação de 13,56 (em 20 possíveis) nas suas duas melhores ondas (6,83 e 6,73).

Já o nipónico Kanoa Igarashi, que fala fluentemente português e adotou Portugal como a sua segunda casa, fez 15, 17 pontos (7, 17 e 8), e segue em frente na competição, mantendo viva a esperança de sair desta terceira etapa do circuito principal da Liga Mundial de Surf (WSL) com a licra amarela, sinónimo de liderança do 'ranking'.

Isto, depois de ter conseguido no sábado a liderança provisória, após a eliminação precoce do havaiano Barron Mamiya do evento de Peniche.

O período de espera do MEO Pro Portugal presented by Rip Curl, na Praia de Supertubos, começou na quinta-feira e prolonga-se até 13 de março.