Hóquei em patins. Benfica derrota FC Porto e aproxima-se da frente

O Benfica venceu o FC Porto, por 4-1, em partida da jornada 20 do campeonato de hóquei em patins.

Os golos dos encarnados foram apontados por Nicolia, Gonçalo Pinto Diogo Rafael e Pablo Alvarez.

O primeiro tento da partida, no pavilhão da Luz, até foi dos dragões por Mena.

Para além dos marcadores dos golos, destaque para a exibição de Pedro Henriques, guarda-redes do Benfica.

Com este triunfo, as águias chegam-se à frente e aproximam-se dos dragões, estando agora a seis pontos do líder do campeonato.