Benfica na final da Taça de basquetebol feminino após bater Esgueira

O Benfica assegurou a presença na final da Taça de Portugal de basquetebol feminino, após bater o Esgueira por 69-65, num encontro muito equilibrado da segunda meia-final da 'final four' que se disputa no Barreiro.

Rapahella Silva, com 13 pontos, 11 ressaltos e três assistências, ajudou as ‘encarnadas’ a segurar o registo 100% vitorioso nesta temporada, bem ‘coadjuvada’ por Taylor Peacocke (14 pontos, seis ressaltos e uma assistência), num encontro no qual, apesar de terem de ‘suar’ para levar a melhor sobre as aveirenses, lideraram durante quase 30 minutos.

A final da Taça de Portugal joga-se no domingo, às 17h00, no mesmo Pavilhão Luís Carvalho, no Barreiro, e coloca frente a frente o Benfica e a equipa do GDESSA Barreiro, que, a jogar na sua casa habitual, venceu hoje o CAB Madeira por 84-75 na primeira meia-final.