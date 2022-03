Sacramento Kings de Neemias Queta sofrem derrota pesada

Os Sacramento Kings sofreram uma pesada derrota diante dos New Orleans Pelicans, por 125-95, durante a madrugada desta quinta-feira.

Sem o português Neemias Queta, que não integrou a comitiva para a viagem a Nova Orleães, os Kings tiveram em destaque De'Aaron Fox, com 25 pontos, Harrison Barnes, com 19, e Domantas Sabonis, com um duplo-duplo de 15 pontos e 14 ressaltos.

A estrela da partida foi Brandon Ingram, que arrasou Sacramento com 33 pontos. Houve três jogadores a somar 17 pontos. Um deles, Jonas Valenciunas, chegou ao duplo-duplo, ao acrescentar 14 ressaltos.

Os Pelicans estão no décimo lugar da Conferência Oeste, mesmo acima da linha de água. Os Kings encontram-se na 13.ª posição, fora da zona de apuramento para os "play-offs".