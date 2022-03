Liga Europeia de Natação proíbe russos e bielorrussos nos seus eventos

A Liga Europeia de Natação (LEN) decidiu proibir atletas e equipas russas e bielorrussas nos seus eventos, até novo aviso, em resposta à invasão da Ucrânia, conforme anunciado, esta quinta-feira, pelo organismo.

Em comunicado, a LEN "condena veementemente as ações do governo russo apoiado pela Bielorrússia" e considera a invasão da Ucrânia "um ato de guerra, que destruiu a vida dos cidadãos ucranianos e é totalmente contra o espírito do desporto".

A decisão da LEN vem ao encontro das recomendações do Comité Olímpico Internacional (COI) e visa superar as condições práticas relacionadas com as decisões tomadas pelos vários países, bem como proteger a saúde, a segurança e o bem-estar de todos os atletas.