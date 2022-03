Tenista ucraniana doa prémios ao exército do seu país

A tenista ucraniana Elina Svitolina vai doar os prémios monetários que conquistar no torneio de Monterrey ao exército do seu país, anunciou na terça-feira a 15.ª classificada do "ranking" mundial, após vencer a russa Anastasia Potapova, na 1.ª ronda do torneio.

"Todos os prémios que ganhar aqui irão para o exército [da Ucrânia], por isso, muito obrigado pelo vosso apoio", disse Svitolina, sob os aplausos do público mexicano e visivelmente emocionada, após vencer Potapova, número 81 do mundo, por 6-2 e 6-1. Envergando saia azul e camisola amarela (as cores da bandeira ucraniana), Svitolina, que é casada com o francês Gael Monfils, disse estar "em missão" pelo seu país, tendo chegado a ameaçar não defrontar Potapova na ronda inaugural do torneio mexicano - do qual é primeira cabeça de série -, na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia. Svitolina, que é detentora do título em Monterrey, garantiu, com o apuramento para a 2.ª ronda, 3.675 dólares, cerca de 3.300 euros ao câmbio do dia. Se vencer o torneio, a tenista ucraniana doará 31 mil dólares, cerca de 28 mil euros, ao exército do seu país.