Pedro Sousa substitui o lesionado Frederico Silva

Pedro Sousa foi convocado pelo capitão Rui Machado para substituir Frederico Silva, lesionado no ombro esquerdo, na equipa portuguesa da Taça Davis, que vai defrontar a Polónia, a 4 e 5 de março, no Complexo Municipal da Maia.

Pedro Sousa está sem competir desde o verão de 2021 e em dezembro foi submetido a uma cirurgia ao pulso esquerdo, mas já voltou a treinar sem limitações, pelo que Rui Machado entendeu ser uma boa opção para substituir Frederico Silva, que não conseguiu recuperar a tempo de defrontar a congénere polaca nos “playoff” do Grupo Mundial 1 da Taça Davis.

"O Frederico não recuperou a tempo da lesão no ombro esquerdo. Está cá para apoiar a equipa. Assim que soube convidei o Pedro Sousa para vir treinar com a equipa e vou incluí-lo ainda hoje na equipa. Ter um jogador como o Pedro, que pudesse vir treinar connosco, já era um luxo, mas não sabíamos se ele podia ou não competir, pela questão do 'ranking' protegido, mas tivemos a resposta de que pode estar na equipa. Já era luxo tê-lo como parceiro de treino e agora pertence à equipa caso seja necessário", explicou o capitão.

Apesar de garantir não ter uma "equipa fechada", mas ter algo "pensado", por não acreditar "que seja num ou dois dias que as coisas mudem totalmente", Machado lembra que "o Pedro [Sousa] é uma opção, mas claramente está menos rodado que os seus colegas".

Já ao lisboeta, de 33 anos, que disputou o último encontro na fase de qualificação do Open dos Estados Unidos, no final de agosto, defendeu que o fato de a lesão ter sido na mão esquerda "foi menos mau", porque praticamente esteve sempre a treinar.

"Depois da operação, passado três ou quatro semanas, voltei a usar essa mão, cada vez mais tempo e com mais força. Há umas semanas sentia-me praticamente pronto para competir. Era uma questão de tempo para fazer os seis meses e ter ‘ranking' protegido. A partir desta semana estava livre para competir. Falei com o Rui [Machado] sobre a situação do Frederico [Silva] e era uma opção vir treinar, mesmo não fazendo parte da equipa. Infelizmente o Frederico não recuperou e o Rui decidiu convocar-me. Estarei cá para o que for preciso", justificou Sousa, a representar a seleção nacional pela 19.ª vez na carreira.

Além dos experientes João Sousa, número um português e 87.º colocado no “ranking” ATP, Gastão Elias (199.º) e Pedro Sousa (251.º ATP), Rui Machado vai contar com Nuno Borges (165.º), a defender as cores nacionais apenas pela segunda vez, e o estreante Francisco Cabral na eliminatória com a Polónia pela manutenção no Grupo Mundial 1 da Taça Davis.