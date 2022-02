Medvedev destrona Djokovic. É o novo número um do ténis mundial

Medvedev é o primeiro jogador fora do denominado "Big Four" a liderar o "ranking" desde o norte-americano Andy Roddick, a 1 de fevereiro de 2004, há 18 anos, três semanas e seis dias. A última vez que tinha havido um novo número um mundial foi há mais de cinco anos, com Murray, a 7 de novembro de 2016.

Semifinalista em Acapulco, onde perdeu com Nadal, que viria a sagrar-se campeão , Medvedev, de 26 anos beneficiou da derrota de Djokovic nos quartos de final do torneio do Dubai para destronar o sérvio, que passou 361 semanas, um recorde, no topo da hierarquia ATP.

Na atualização desta segunda-feira, o russo torna-se o 27.º tenista a liderar o "ranking" ATP e o primeiro fora do "Big Four" - Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray e Novak Djokovic - a fazê-lo desde 2004.

Medvedev é o terceiro russo a alcançar este feito, depois de Yevgeny Kafelnikov e Marat Safin, que passaram, respetivamente, seis e nove semanas na liderança do "ranking".

O vencedor do US Open de 2021 e finalista do último Open da Austrália é também o tenista mais alto (tem 1,98 metros) a ser número um e o sexto mais velho a atingir o topo do ténis masculino pela primeira vez.

Quem também está em alta é Nadal. Imbatível esta época - a última derrota remonta a 5 de agosto de 2021, antes da paragem por lesão no pé esquerdo -, o espanhol, de 35 anos, subiu ao quarto lugar do "ranking".

À sua frente, em terceiro, continua o alemão Alexander Zverev, que esta semana foi desclassificado do torneio de Acapulco depois de bater violentamente com a raquete na cadeira do árbitro, no final de um encontro de pares. O quinto posto é, agora, ocupado pelo grego Stefano Tsitsipas.