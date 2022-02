Equipa russa mostra-se no Dubai. Ciclistas portugueses continuam no "top-10"

Mathias Vacek venceu a 6.ª etapa da Volta aos Emirados Árabes Unidos, com chegada ao recinto da Expo 2020 no Dubai, e em que a sua equipa, a russa Gazprom-RusVelo esteve em grande destaque.

O ciclista checo foi o primeiro a cortar a meta, depois de ter integrado um grupo de cinco fugitivos em que contava com mais dois companheiros da Gazprom. Vacek foi o mais forte no "sprint" final, à frente do francês Paul Lapeira (AG2R Citroen) e do russo Dmitrii Strakhov (Gazprom-RusVelo).

O pelotão chegou com 15 segundos de atraso e não houve grandes perdas entre os favoritos. Tadej Pogacar (UAE-Emirates) segue na liderança da prova, com quatro segundos de vantagem sobre o italiano Filippo Ganna, da INEOS Grenadiers.

O terceiro é o russo Aleksandr Vlasov (Bora-hansgrohe), a 14 segundos. João Almeida mantém o 6.º lugar, a 30 segundos do seu companheiro de equipa, Pogacar, e Ruben Guerreiro (Education First-Easypost) também segura a 9.ª posição, a 42 segundos do líder.

A vitória na Volta aos Emirados Árabes Unidos vai decidir-se na última etapa marcada para este sábado, com partida no Forte de Al Jahili e chegada ao alto de Jebel Hafeet.