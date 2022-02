João Almeida mantém sexto lugar na Volta aos Emirados Árabes Unidos

João Almeida (Emirates) foi 57.º na etapa e mantém o sexto lugar da geral na Volta em bicicleta aos Emirados Árabes Unidos.

A tirada desta quinta-feira foi ganha pelo belga Jasper Philipsen.

O esloveno Tadej Pogacar (da equipa de Almeida), 42.º na tirada, conserva, assim, a liderança da prova, com quatro segundos de vantagem sobre o segundo classificado, o italiano Filippo Ganna.

Guerreiro (EF Education – Easy Post) cruzou a meta na 39.ª posição e segue em nono na geral, a 42 segundos do camisola amarela.

Esta sexta-feira, corre-se a sexta e penúltima etapa com partida e chegada no local da Expo 2020 do Dubai, num percurso de 180 quilómetros.