Basquetebol. Portugal sofre terceira derrota na qualificação para o Mundial

A seleção portuguesa de basquetebol sofreu o terceiro desaire em três jogos no Grupo E da primeira fase de qualificação europeia para o Mundial de 2023, ao perder com a França por 94-56, em Dijon.

Depois das derrotas na receção à Hungria (75-81) e no Montenegro (69-83), em novembro, Portugal caiu face aos vice-campeões olímpicos em título, que ao intervalo já venciam por 37-33 e visitam Matosinhos no domingo (17h00).

Na classificação do Grupo E, que qualifica os três primeiros, a França manteve o pleno de triunfos e lidera, com seis pontos, contra cinco de Montenegro, que venceu na Hungria - terceira, com quatro - por 83-67. Portugal é quarto, com três pontos.