João Almeida ajuda Pogacar na Volta aos Emirados Árabes Unidos

Tadej Pogacar venceu a 4.ª etapa da Volta as Emirados Árabes Unidos e é o novo líder da prova. O ciclista esloveno, vencedor da Volta a França, contou com apoio decisivo de João Almeida, seu companheiro de equipa na UAE-Emirates, que puxou pelo grupo dos favoritos na fase final da etapa.

Um aumento de ritmo que abriu caminho para Pogacar cortar a meta, em alto, à frente de Adam Yates (INEOS Grenadiers) e Aleksandr Vlasov (Bora-hansgrohe). Ruben Guerreiro também esteve em destaque, com um ataque perto do final da tirada. O português da Education First-Easypost terminou a etapa no 4.º lugar, a três segundos do vencedor.

Na classificação geral, Tadej Pogacar passa a vestir a camisola vermelha que pertencia a Stefan Bisseger, com dois segundos de vantagem sobre o italiano da INEOS Grenadiers Filippo Ganna, e com 13s de vantagem sobre Vlasov.

João Almeida mantém o 6.º lugar, agora a 28 segundos do primeiro. Com a prestação desta quarta-feira, Ruben Guerreiro subiu ao "top-10" e é agora 9.º classificado da Volta aos Emirados Árabes Unidos.

A 5.ª etapa desta prova do World Tour, na quinta-feira, tem 182 km e liga Ras Al Khaimah Corniche à ilha Al Marjan. Um dia para os "sprinters" se motrarem.