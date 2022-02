Nuno Borges segue em frente no Challenger de Forli

Nuno Borges está na 2.ª ronda do Challenger de Forli 5, em Itália, depois de bater Andrea Pellegrino, em dois sets, por 6-4 e 7-6.

O tenista português, 171 do "ranking" munfial, mantém-se em Forli, onde na semana passada atingiu as meias-finais do quarto challenger ali realizado este ano, e, à imagem do que aconteceu no torneio anterior, voltou a afastar Pellegrino (202).

Na 2.ª ronda, Nuno Borges vai defrontar o vencedor do encontro entre o italiano Salvatore Caruso (153) e o argentino Juan Pablo Ficovich (233). O tenista maiato é o único representante português ainda em competição no torneio, depois de Gastão Elias ter sido eliminado, na ronda inaugural, pelo norte-americano Alexander Ristschard.