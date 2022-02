João Almeida sobe ao 6.º lugar na Volta aos Emirados Árabes Unidos

João Almeida subiu ao 6.º lugar da Volta aos Emirados Árabes Unidos, depois de ter sido 5.º classificado no contrarrelógio individual de nove quilómetros, na cidade de Ajman, que marcou a 3.ª etapa da prova.

O vencedor do dia e novo líder da classificação geral é o suíço Stefan Bisseger, da EF Education-Easypost. Bisseger cumprir a etapa em 9:13.02. Gastou menos sete segundos do que o bicampeão mundial de contrarrelógio, o italiano Filippo Ganna (INEOS Grenadiers). O terceiro foi Tom Dumoulin (Jumbo-Visma), a 14 segundos; João Almeida gastou mais 22 segundos do que Bisserger, atrás do seu companheiro de equipa na UAE-Emirates, Tadej Pogacar.

O vencedor da Volta a França ficou a 18 segundos do vencedor. Bisseger passou a vestir a camisola vermelha, símbolo de líder da Volta aos Emirados Árabes Unidos, que estava na posse do belga Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix). O suíço tem sete segundos de vantagem sobre Ganna e 12 segundos de avanço sobre Philipsen, agora na terceira posição da geral.

João Almeida surge no 6.º lugar, a 22 segundos do comandante. O outro português em prova, Ruben Guerreiro (EF Education-Easypost), foi 41.º no contrarrelógio e está no 32.º lugar da geral, a 45 segundos do seu companheiro de equipa, Stefan Bisseger.