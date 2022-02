Gastão Elias perde com "qualifier" norte-americano em Itália

Gastão Elias não passou da 1.ª ronda no Challenger de Forli 5, em Itália. O tenista português, 206 do mundo, foi derrotado pelo norte-americano Alexander Ritschard (274), que veio do "qualifying".

Elias ainda venceu o primeiro set, por 6-7, mas perdeu os dois seguintes, pelos parciais de 6-2 e 6-3. Na 2.ª ronda, Ritschard irá defrontar o ucraniano Illya Marchenko (222).

Nuno Borge passa a ser o único representante português no torneio. Defronta o italiano Andrea Pellegrino na 1.ª ronda. Borges chegou às meias-finais do Challenger da semana passada em Forli.