Novak Djokovic regressa à competição com uma vitória

O tenista sérvio Novak Djokovic regressou à competição, esta segunda-feira, com uma vitória sobre o italiano Lorenzo Musetti no Open do Dubai.

O número um do "ranking" ATP, que não competia desde 3 de dezembro, impôs-se por duplo 6-3 ao número 58, em uma hora e 15 minutos.

Na próxima ronda, vai defrontar o vencedor do encontro entre o russo Karen Khachanov, 26.º ATP, e o australiano Alex de Minaur, 32.º.



Djokovic devia ter começado a temporada no início do ano, no Open da Austrália, para o qual se deslocou com uma exceção médica, por alegadamente ter estado infetado pela Covid-19 em dezembro.

Porém, viu a entrada no país ser travada pelas autoridades e acabou por ser deportado após vários dias de batalha jurídica e mediática.