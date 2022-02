João Sousa derrotado pelo número 669 do mundo

O tenista português João Sousa, 86.º classificado da hierarquia mundial, foi eliminado do torneio do Dubai, ao perder em três sets diante do indiano Yuki Bhambri, na fase de qualificação.

No duelo com o 669.º colocado do “ranking” ATP, o tenista luso, quinto cabeça de série na prova dos Emirados Árabes Unidos, perdeu o primeiro set por 3-6, mas respondeu no segundo e venceu por 6-3.

No entanto, acabaria por cair no “tie break” do terceiro parcial, por 7-6 (7-5), num encontro que durou 2h10.

Na terça-feira, João Sousa já tinha sido afastado na primeira ronda do torneio de Doha, no Qatar.