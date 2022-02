Benfica lidera nos homens e Sporting nas mulheres do campeonato de pista coberta

Os responsáveis pelo atletismo de Benfica e Sporting querem encarar a segunda jornada dos campeonatos nacionais de clubes de atletismo em pista coberta, no domingo, como se fosse a primeira, para manter o foco na competição.

O Benfica terminou o primeiro dia da competição masculina com 10 pontos de vantagem sobre o Sporting, muito por causa da desclassificação do atleta 'leonino' na prova de 5.000 metros marcha, enquanto a formação verde e branca mantém o tradicional domínio no setor feminino, no qual as águias estão ausentes.

"Amanhã [domingo] é um novo dia, vai começar 0-0. O nosso objetivo é sermos campeões, mas não podemos contar com esta vantagem, porque temos mais um dia pela frente e, espero que não, mas pode acontecer-nos o mesmo", afirmou a responsável pelo atletismo do Benfica, Ana Oliveira, em declarações à agência Lusa.

A desclassificação de Paulo Martins nos 5.000 metros marcha deixou a zero a equipa do Sporting nesta especialidade, em que Rui Coelho conquistou oito pontos (o máximo) para o Benfica.

"Foi uma jornada mais tranquila do que estávamos à espera, evidentemente por causa dessa questão da desclassificação na marcha. Mas isso não significa nada para nós. Não podemos contar só com esta diferença. Queremos ganhar por uma vantagem maior, para não podermos estar dependentes de um momento de sorte ou azar", explicou Ana Oliveira.

A responsável encarnada admitiu que o desfecho ocorrido este sábado na Expocentro, em Pombal, coincide com as suas previsões, apontando Ivo Tavares, que venceu no salto em comprimento, com 7,47, como "maior surpresa", face à concorrência de Abdel Larrinaga, que, com 7,24 não foi além do terceiro lugar, atrás de André Pimenta, da Juventude Vidigalense.

"Correu tudo dentro das nossas contas. É bom ter esta vantagem, mas, repito, não significa nada", vincou.

Do lado do Sporting, o responsável pela modalidade admitiu que a competição masculina ficou decidida.

"Vamos continuar na luta. Hoje, esta prova da marcha, colocou-nos completamente fora do campeonato e, agora, temos de ver por duas perspetivas: uma, por culpa própria, de não conseguirmos dar a volta a um contexto estranho e, também, por o nosso atleta ter sido o praticamente o único a ter faltas nesta prova", explicou Carlos Silva, em declarações à Lusa.

Para o responsável, a equipa feminina está "top", com 15 pontos de vantagem sobre o Sp. Braga, contrapondo com o atraso de 10 face ao Benfica, nos homens.

"A equipa foi penalizada e o campeonato ficou decidido. Estamos na luta, se juntássemos isso, víamos que estávamos próximos. Com a equipa que temos, que não é tão robusta como a do Benfica, demos luta. Agora, o objetivo é somar o maior número de pontos possível e moralizar esta equipa, para não nos deixarmos vencer, como se o campeonato começasse amanhã. É esse o desafio", referiu.

Carlos Silva lamentou este desfecho, reconhecendo a impotência face a esta desclassificação.

"Não há nada a fazer. Infelizmente, já aconteceu a mesma coisa com o João Vieira. Há muita pressão do lado de fora e o Paulo é mais jovem e não conseguiu superar essa pressão", admitiu.

Nesta 29.ª edição dos Nacionais de clubes em pista coberta, o Sporting procurava revalidar os títulos conquistados em 2021, quando somou o 26.º no feminino e o 18.º no masculino, após três vitórias seguidas do Benfica, que conta 10 triunfos e desistiu da competição em 2021.

Sem a rivalidade encarnada no feminino, o Sporting tem praticamente certo o 12.º triunfo seguido neste setor - no qual só foi batido em 2010 pelo FC Porto e em 1994 pelo Benfica -, ao somar 54 pontos após a primeira jornada, contra 39 do Sp. Braga e 33 da ACD Jardim da Serra.

No setor masculino, os encarnados terminaram o primeiro dia na liderança, com 44 pontos, mais 10 do que o rival.