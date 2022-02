Luka Doncic marca 49 pontos e iguala marca com 56 anos

Luka Doncic tem apenas 22 anos, mas já faz história na NBA desde os 19. Na madrugada desta sexta-feira, o esloveno marcou 49 pontos, na vitória, por 118-125, dos Dallas Mavericks sobre os New Orleans Pelicans, e igualou uma marca de Wilt Chamberlain que durava há 56 anos.

Doncic assinou um duplo-duplo de 49 pontos e 15 ressaltos, e ainda fez oito assistências. Tornou-se o quarto jogador da história da NBA, o primeiro desde Wilt Chamberlain em 1996, há 56 anos, a somar mais de 45 pontos, 15 ressaltos e cinco assistências em dois jogos no mesmo mês. Os outros dois a atingir a marca foram Elgin Baylor e Walt Bellamy.

O outro jogo em que Doncic cumpriu as condições foi no domingo, dia 13 de fevereiro, em que somou 45 pontos, 15 ressaltos e oito assistências, frente aos Los Angeles Clippers. Dois dias antes, diante do mesmo adversário, fizera 51 pontos, mas não chegara ao duplo-duplo.

O esloveno não foi, todavia, o único Maverick a brilhar contra os Pelicans. Jalen Brunson fez 23 pontos e Maxi Kleber amealhou outros 20.

Em Nova Orleães, o destaque vai para os 38 pontos de CJ McCollum e para o duplo-duplo (16 pontos e 18 ressaltos) de Jonas Valenciunas.

Os Mavs cimentam, assim, o quinto lugar da Conferência Oeste, dentro da zona de apuramento direto para os "play-offs". Em contraste, os Pelicans estão em 12.º, fora dos lugares de acesso indireto à fase a eliminar.