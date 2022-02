Sem Neemias Queta, Sacramento Kings voltam a perder

Os Sacramento Kings averbaram a segunda derrota consecutiva, na madrugada desta quinta-feira, diante dos Chicago Bulls, por 125-118.

Sem Neemias Queta, de nada valeram os 33 pontos de De'Aaron Fox e o duplo-duplo (22 pontos e 12 ressaltos) de Domantas Sabonis.

DeMar DeRozan deu seguimento à grande época que está a fazer pelos Bulls, com 38 pontos. Também brilharam Coby White, com 31 pontos, e Nikola Vucevic, com um duplo-duplo de 21 pontos e 10 ressaltos.

Este resultado afasta os Kings da zona de acesso indireto aos "play-offs". A equipa de Sacramento encontra-se na 13.ª posição da Conferência Oeste, a três vitórias do objetivo. Chicago cimentou a liderança da Conferência Este, com a quinta vitória consecutiva.