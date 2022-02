Objetivo cumprido em Pequim. Portugueses melhoraram resultados

Os três portugueses presentes nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 2022 melhoraram os resultados alcançados nas edições anteriores.

Ricardo Brancal obteve um surpreendente 37.º lugar no slalom gigante, superando o 66.º posto de Arthur Hanse em PyeongChang 2018, e foi 39.º no slalom, um lugar abaixo do 38.º do representante português nos Jogos Olímpicos realizados na Coreia do Sul.

Também no esqui alpino, Vanina Guerillot Oliveira terminou a prova de slalom gigante no 43.º lugar, entre 82 participantes, melhorando o 59.º lugar de Camille Dias em Sochi 2014, entre 90 participantes.

No slalom, a atleta de 19 anos falhou uma porta no início da segunda manga e não concluiu a competição, depois de ter sido 46.ª na primeira descida, entre 88 esquiadoras.