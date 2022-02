David Gaudu vence no Alto da Fóia e lidera a Volta ao Algarve

David Gaudu venceu a 2.ª etapa da Volta ao Algarve, esta quinta-feira, no Alto da Fóia, e é o novo líder da prova.

O ciclista francês da Groupama-FDJ foi o mais forte à chegada dos 182,4 km do dia e beneficiou de uma queda, nos últimos metros, de Sergio Higuita (Bora-hansgrohe) e Tobias Foss (Jumbo-Visma).

O colombiano da Bora teve um grande arranque perto da meta, mas chocou com Foss e ambos foram ao chão. Higuita perdeu 36 segundos; Foss perdeu 41. O norueguês da Jumbo, que tem aspirações de vitória no Algarve, uma vez que é um dos principais candidatos a vencer o contrarrelógio de 32 km na 4.ª etapa, pode ter comprometido o seu objetivo.

Gaudu venceu a etapa na frente do italiano Samuele Battistella, da Astana, e do britânico Ethan Hayter, da INEOS. Ambos a dois segundos do francês. Remco Evenepoel (Quick-Step Vinyl) foi sexto, a quatro segundos

Houve dois portugueses em destaque no final da tirada, após o início da subida em Monchique. Frederico Figueiredo, da Glassdrive Q8 Anicolor, foi o primeiro a atacar, perto do alto, e Ricardo Vilela (W52-FC Porto) foi o melhor do dia, na 12.ª posição.

David Gaudu é o novo camisola amarela da prova e lidera com um segundo de vantagem sobre o norte-americano Brandon McNulty (UAE-Emirates) e Remco Evenepoel.

Na sexta-feira corre-se a 3.ª etapa da Volta ao Algarve, entre Almodôvar e Faro, na distância 211,4 km. Dia para os sprinters brilharem, com Fabio Jakobsen como candidato a repetir o triunfo conquistado na etapa inaugural, na chegada a Lagos.