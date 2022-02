Alessandro Covi conquista amarela na Volta à Andaluzia

Alessandro Covi foi a grande figura do segundo dia da Volta à Andaluzia, ao vencer a etapa e a subir à liderança da classificação geral.

O ciclista italiano da UAE-Emirates cortou a meta em Alcalá la Real, na frente de Miguel Ángel López (Astana), após uma subida final emocionante, no centro histórico da cidade .

O colombiano, vencedor da prova no ano passado, chegou três segundos depois de Covi. Outro colombiano, Iván Ramiro Sosa, da Movistar, foi terceiro na meta, a quatro segundos do vencedor.

Covi passa a vestir de amarelo, sucedendo a Rune Herregodts, que chegou com grande atraso a Alcalá la Real. O espanhol Ander Okami, da Burgos-BH, está na segunda posição, a cinco segundos de Covi. Miguel Ángel López está no terceiro posto, a oito segundos do líder.