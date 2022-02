Pequim 2022. Ricardo Brancal fecha participação portuguesa com 39.º lugar no slalom

O esquiador Ricardo Brancal terminou, esta quarta-feira, a participação portuguesa nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 2022 com o 39.º lugar na prova de slalom, entre 88 participantes.

Na competição, que decorreu no Centro Nacional de Esqui Alpino, em Yanquing, o covilhanense, de 25 anos, terminou a primeira manga, mais exigente, na 46.ª posição, e melhorou o tempo na segunda descida, com um traçado mais direto e mais rápido.

Ficou a 22,22 segundos do novo campeão olímpico, o francês Clement Noel, que terminou as duas mangas em 1.44,09 minutos.

O austríaco Johannes Strolz juntou ao ouro em Pequim 2022 no esqui alpino combinado a prata no slalom. O campeão do mundo, o norueguês Sebastian Foss-Solevaag, conquistou a medalha de bronze.

Na pista Ice River, Ricardo Brancal foi o 82.º atleta a entrar na prova que 43 esquiadores não terminaram, entre os quais o líder do "ranking" mundial, o norueguês Lucas Braathen, o austríaco Manuel Feller ou o sueco Henrik Kristoffersen, o atleta em competição no slalom com melhor currículo.

O timorense Yohan Gonçalves foi o último classificado, no 45.º lugar.

Ricardo Brancal queria ter feito melhor

Ricardo Brancal, que desde os 13 anos compete com as cores lusas, pela primeira vez nos Jogos Olímpicos, estreou-se em Pequim 2022 no slalom gigante, com um 37.º lugar na prova de slalom gigante, a 28,05 segundos do vencedor, o suíço Marco Odermatt. Conseguiu o objetivo de melhorar o 66.º posto de Arthur Hanse na disciplina em PeyongChang 2018, 38.º no slalom.

Apesar de ter ultrapassado atletas na segunda descida e de estar “satisfeito com o resultado”, o esquiador português definiu-se como “muito crítico” consigo próprio e referiu ter sentido que podia “ter feito um ou dois segundos melhor, o que iria alterar uma a duas posições na classificação”.

“Dei o meu melhor, mas acho sempre que falta qualquer coisinha”, frisou Ricardo Brancal, em declarações à Lusa.

Nos Jogos Olímpicos de Inverno Pequim 2022, que decorrem entre 4 e 20 de fevereiro, na China, Portugal esteve também representando no esqui alpino por Vanina Oliveira, 43.ª no slalom gigante e desclassificada no slalom, e por José Cabeça, que terminou no 88.º lugar nos 15 km estilo clássico no esqui de fundo.