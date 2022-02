Fabio Jakobsen é o primeiro líder da Volta ao Algarve

O neerlandês Fabio Jakobsen (QuickStep-Alpha Vinyl) venceu a 1.ª etapa da Volta ao Algarve, esta quarta-feira, ao "sprint", na chegada a Lagos.

Jakobsen, que já tinha vencido na corrida precisamente em chegadas a Lagos em 2019 e 2020, somou o terceiro triunfo na Algarvia, ao cumprir a ligação entre Portimão e Lagos, de 199,1 quilómetros, em 4:56.29 horas, à frente do belga Jordi Meeus (BORA-hansgrohe), segundo, e o francês Bryan Coquard (Cofidis), terceiro.

Meeus acabou por ser desclassificado e Coquard subiu ao segundo lugar, com Kristoff (Intermarché-Wanty-Gobert Matérieux) em terceiro.

Num dia marcado por duas quedas coletivas, o que motivou uma chegada com pelotão bem mais curto, o melhor português foi Rui Oliveira (UAE-Emirates), na quinta posição.

As equipas portuguesas, com os seus corredores envolvidos nas quedas, tiveram um dia para esquecer e chegaram muito atrasadas. O grande favorito ao triunfo final, Remco Evenepoel, chegou no sétimo lugar, mas o primeiro líder da Volta ao Algarve é o seu companheiro de equipa na QuickStep-Alpha Vinyl, Fabio Jakobsen.

Na quinta-feira corre-se a 2.ª etapa da prova, entre Albufeira e o Alto da Fóia, na distância de 182.4 km.