Andebol. FC Porto empata na Hungria para a Champions

O FC Porto empatou 28-28, na Liga dos Campeões de andebol, contra o Veszprém, na Hungria.

A partida foi equilibrada, com várias mudanças no marcador e no último minuto ambas as equipas tiveram hipótese de vencer o encontro.

Do lado dos dragões, para além da boa exibição do guarda-redes, destaque para os quatro golos de Djibril M'Bengue, Daymaro Salina e Pedro Valdés.

Com este empate, os azuis e brancos somam agora oito pontos no Grupo B, os mesmos que os ucranianos do Motor, no 6.º lugar, posto que dá acesso ao “play-off”.

Na próxima jornada, que se realiza no dia 24 de fevereiro, os portistas recebem o Dinamo Bucureste, da Roménia.