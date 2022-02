Seth Curry brilha na estreia pelos Brooklyn Nets

O base Seth Curry foi a grande figura da vitória dos Brooklyn Nets, em casa, por 109-85, frente aos Sacramento Kings do português Neemias Queta, que voltou a não ser utilizado.

Foi a maior troca do último dia do mercado de transferências na NBA, quando no final da semana passada os Nets fizeram uma troca com os Philadelphia 76ers. A equipa de Brooklyn recebeu Ben Simmons, Seth Curry, Andre Drummond e duas escolhas no "draft" por James Harden e Paul Millsap.

A estreia correu bem para o irmão de Stephen Curry. O também base apontou 23 pontos, sete ressaltos e cinco assistências. Apenas De'Aaron Fox, dos Kings, registou mais pontos.

Andre Drummons ficou perto do duplo-duplo, com 11 pontos, nova ressaltos e quatro assistências.

Com este triunfo, os Nets estão em oitavo lugar na conferência este, com 30 vitórias e 27 derrotas, enquanto que os Kings continuam bem fora da zona de "play-off" a oeste, com 22 vitórias e 37 derrotas.

Outros resultados

Washington Wizards 103-94 Detroit Pistons

New York Knicks 123-127 Oklahoma City Thunder

Chicago Bulls 120-109 San Antonio Spurs

Milwaukee Bucks 107-122 Portland Trail Blazers

New Orleans Pelicans 120-90 Toronto Raptors

Denver Nuggets 121-111 Orlando Magic

Utah Jazz 135-101 Houston Rockets

LA Clippers 119-104 Golden State Warriors