Roland Garros e Wimbledon? Djokovic admite falhar torneios se exigirem vacinação

Novak Djokovic assumiu estar disposto a falhar os torneios de Roland Garros e de Wimbledon se a vacinação contra a Covid-19 for uma exigência para participar.

O número um mundial, que em janeiro foi expulso da Austrália após uma batalha legal sobre a vacinação, defende agora que prefere falhar estes torneios a ser inoculado.

Em entrevista à BBC, o tenista afirmou que não se identifica com movimentos negacionistas, mas apoia o direito individual de decisão. Djokovic adiantou, ainda, que em criança recebeu as vacinas recomendadas.

“Compreendo o esforço global para pôr fim a este vírus e respeito isso, mas sempre representei e apoiei a liberdade para escolher o que deixamos entrar no nosso organismo”, referiu.

Questionado sobre se estaria disposto a perder o Open de França em maio, garantiu que "este é o preço que estou disposto a pagar”.

O Governo francês tinha já comunicado, no mês passado, que o tenista sérvio não poderá participar no torneio Roland Garros , na sequência da aprovação do projeto de lei que imporá certificado de vacinação.