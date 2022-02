João Sousa eliminado na 1.ª ronda do Open do Qatar

João Sousa foi eliminado na 1.ª ronda do Open do Qatar, em Doha, pelo sueco Elias Ymer, o adversário que bateu na final do Open de Pune, na Índia, o quarto torneio ATP conquistado pelo tenista português.

Sousa venceu o primeiro set, por 2-6, perdeu o segundo, por 6-3, e ainda esteve na frente no terceiro, mas acabou por ser derrotado, por 7-5.

Sousa (86) e Ymer (138) tiveram lugar no quadro principal do Open do Qatar, com estatuto de "lucky losers", depois de duas desistências.



Na 2.ª ronda, Ymer vai defrontar o georgiano Nikoliz Basilashvili, número 22 do "ranking" mundial.