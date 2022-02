Andebol. Benfica derrota FC Porto. Dragões perdem 84 jogos depois

O Benfica venceu o FC Porto, por 36-33, e partida da jornada 13 do campeonato de andebol.

Lazar Kukic, dos encarnados, foi o melhor marcador da partida, com nove golos. Já do lado dos dragões, Victor Iturriza fez oito golos.

Este triunfo da equipa da Luz coloca um ponto final a uma sequência notável dos azuis e brancos: 84 jogos consecutivos sem perder e 59 vitórias.

Com este resultado, o FC Porto é segundo, com 46 pontos, a três do Sporting (tem mais um jogo). Já o Benfica é terceiro com 41 pontos (menos dois jogos que os leões).