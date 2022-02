Rui Costa sobe ao 4.º lugar da Volta a Omã

Rui Costa subiu ao 4.º lugar da Volta a Omã, após a conclusão da 3.ª etapa da prova. O ciclista português da UAE-Emirates cortou a meta em Qurayyat no 5.º lugar, a quatro segundos do vencedor do dia, o dinamarquês Anthon Charmig.

Além de vencer a etapa, o ciclista da Uno-X herdou a liderança que era de Mark Cavendish. Charmig veste a camisola vermelha e tem quatro segundos de vantagem sobre o checo Jan Hirt (Intermarché-Wanty-Gobert Materieux), que é segundo, e com oito segundos de vantagem sobre o francês Elie Gesbert (Árkea Samsic).