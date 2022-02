João Sousa sofre, mas continua no "qualifying" do Open do Qatar

João Sousa venceu Evgeny Karlovskiy na 1.ª ronda do "qualifying" do Open do Qatar, em Doha, numa partida em que o tenista português teve dificuldades para ultrapassar o adversário, número 278 do "ranking" mundial.

Vindo da vitória no Open de Pune, na Índia, Sousa entrou bem no jogo e venceu o primeiro set, por 6-3. Karlovskiy respondeu no segundo, com um contundente 1-6, e a partida resolveu-se no "tie break" do terceiro set, com o tenista português a vencer, por 7-6, com 7-5 no desempate.

João Sousa, que regressou ao "top-100" após a conquista do quarto torneio ATP da sua carreira, esteve mais de duas horas em campo para conseguir apuramento para a 2.ª ronda da qualificação do Open do Qatar.