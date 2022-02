Del Potro abdica de jogar no Rio e não deve voltar aos "courts"

O tenista argentino Juan Martín del Potro abdicou de participar Open do Rio, no Brasil, anunciou a organização, e poderá, assim, ter colocado um ponto final na carreira. “Juan Martín Del Potro infelizmente não disputará o Rio Open. Sempre foi um sonho tê-lo connosco e estivemos muito perto de poder realizá-lo. Desejamos muito sucesso no futuro e as portas do Rio Open estarão sempre abertas para ti [Del Potro]”, comunicou a organização, através da rede social Twitter. “Juan Martín Del Potro infelizmente não disputará o Rio Open. Sempre foi um sonho tê-lo connosco e estivemos muito perto de poder realizá-lo. Desejamos muito sucesso no futuro e as portas do Rio Open estarão sempre abertas para ti [Del Potro]”, comunicou a organização, através da rede social Twitter.

De Potro tinha anunciado a presença no torneio brasileiro, mas na terça-feira, depois de sair derrotado na ronda inaugural do torneio de Buenos Aires, pelo compatriota Federico Delbonis, deixou no ar a possibilidade de aquele ter sido o seu derradeiro encontro como tenista profissional.

“O meu último jogo, possivelmente, foi no "court" e não dando uma conferência de imprensa. Pude fazê-lo perante todos vocês”, afirmou, então, um emocionado Del Potro, após o desaire por 6-1 e 6-3, no seu primeiro encontro desde 19 de junho de 2019, num ambiente, em Buenos Aires, ao melhor estilo dos jogos de futebol. Devido a uma lesão no joelho direito, o argentino esteve mais de dois anos e meio afastado dos "courts", tendo sido operado por quatro vezes a essa lesão, a última das quais em março passado. “É um momento que não queria que chegasse nunca, porque não era o que queria. A saúde leva-me a ter de tomar uma decisão pouco convencido, mas creio que já fiz demasiado esforço estes dois anos e meio para poder regressar e cumprir outro milagre, com fiz com o pulso”, disse Del Potro, após o final do jogo.

Foto: Daniel Murphy/EPA Foto: Mike Nelson/EPA Foto: DR Foto: DR