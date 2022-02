Pinto da Costa quer W52 e FC Porto unidos "por muito tempo e sempre em primeiro lugar"

O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, espera que a ligação com a W52 no ciclismo continue por muitos mais anos e com muitos triunfos.

Esta quinta-feira, Pinto da Costa recebeu, no Museu do FC Porto, a camisola e a bicicleta com que José Neves se sagrou campeão nacional de estrada e de rampa. No discurso habitual, manifestou "total confiança na equipa, no treinador e no staff" da W52-FC Porto.

"Esta ligação é vitoriosa e espero que se mantenha por muito tempo e sempre em primeiro lugar", declarou o presidente do FC Porto.

Sobre o título de campeão de José Neves, expressou o desejo de que seja "o primeiro de muitos triunfos de um jovem e já excelente ciclista".

"Se é um prazer estar aqui de cada vez que cá vimos [celebrar um troféu do ciclismo], é uma responsabilidade maior para voltarmos a vir novamente e em breve", sublinhou Pinto da Costa.