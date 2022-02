Kings "vingam-se" dos Wolves com Neemias Queta a ver

Os Sacramento Kings tiveram, na madrugada desta quinta-feira, a desforra da derrota da véspera diante dos Minnesota Timberwolves.

Com o português Neemias Queta no banco, os Kings venceram por 132-119, com o reforço Domantas Sabonis em grande destaque na estreia. O poste lituano assinou um duplo-duplo de 22 pontos e 14 ressaltos.

Também brilharam pela equipa de Sacramento Harrison Barnes, com 30 pontos, De'Aaron Fox, com 27, e Davion Mitchel, com outros 18.

Dos Wolves, destaque para D'Angelo Russell (29 pontos e 10 assistências), Anthony Edwards (26 pontos) e Karl-Anthony Towns (21 pontos).

Apesar da derrota, Minnesota mantém-se no sétimo lugar da Conferência Oeste, à porta do apuramento direto para os "play-offs". Sacramento sobe um posto, para 12.º, e fica a uma vitória do acesso indireto.