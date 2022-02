Egan Bernal volta a caminhar após choque com autocarro em treino

O ciclista colombiano Egan Bernal (INEOS) deu esta quinta-feira os primeiros passos após um acidente sofrido em 24 de janeiro, em treino, que quase lhe custou a vida e que causou perto de 20 fraturas ósseas.

"Surpresa. Os meus primeiros passos", escreveu o colombiano, vencedor da Volta a França em 2019 e da Volta a Itália em 2021, na rede social Twitter, na qual tem documentado os vários momentos de uma recuperação que será longa.

A mensagem foi acompanhada de um vídeo de Bernal a caminhar ao ar livre, ainda que com um aparato médico em torno do torso e do pescoço.