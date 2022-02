Zicky, Tomás Paçó e a importância da preparação mental para as vitórias

Os campeões europeus de futsal Zicky Té e Tomás Paçó falaram, esta quarta-feira, na Renascença sobre a importância da preparação mental na alta competição.

No programa As Três da Manhã, os dois jogadores do Sporting assinalaram que o fator psicológico foi decisivo no próprio Europeu, em que Portugal esteve a perder nas meias-finais, frente à Espanha, e na final, diante da Rússia, e conseguiu dar a volta.

"Viu-se quando estávamos a perder 2-0 [na final]. Olhares para os teus colegas e pensares, 'isto vai dar, eu não te deixo cair e tu não me deixas cair a mim'. Faz parte de um trabalho mental muito grande", explicaram.

"A preparação mental é cada vez mais importante. Estamos num nível em que a qualidade é muito semelhante e a parte mental dá uma ajuda extra", acrescentou Zicky.

Chamar os mais jovens ao futsal

Questionados sobre o exemplo que dão aos mais novos, os dois futsalistas não esconderam o orgulho por serem eles, agora, as referências.

"É uma motivação muito grande para nós. É uma alegra muito grande ver que motivámos crianças a praticar futsal. É incrível tornarmo-nos uma referência para os mais novos, é a concretização de um sonho olharem para ti como tu olhavas para os teus ídolos", vincou Zicky.

O futuro é algo em que ambos os jogadores do Sporting não pensam muito. "Estou no melhor clube do mundo", evidenciou Paçó.