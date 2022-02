Zicky Té e Tomás Paçó querem continuar no Sporting dos melhores do mundo

"Cada vez mais o mundo lá fora vê o trabalho do povo português, do campeonato, das seleções. Acredito que cada vez mais jogadores querem vir jogar para Portugal. Com o tempo, isto só vai melhorar, porque os jogadores da nossa formação são mesmo muito bons", assinalou.

Zicky Té e Tomás Paçó, campeões europeus de futsal ao serviço de Portugal, não pensam em sair do Sporting, "o melhor clube do mundo".

Sentimento partilhado por Tomás Paçó, de 21 anos, que lembrou que o Sporting, vencedor da Liga dos Campeões, está no topo do mundo.



"Estou no melhor clube do mundo, tenho o melhor jogador jovem do mundo [Zicky] ao meu lado, tenho o segundo melhor jogador do mundo [Merlim] a treinar comigo, o melhor guarda-redes do mundo [Guitta], o melhor treinador do mundo [Nuno Dias], o Sporting foi considerado a melhor equipa do mundo [nos Futsalplanet Awards]. Estou bem onde estou e não penso muito no futuro", afiançou o fixo leonino.

O sucesso e reputação crescentes da Liga e da seleção portuguesas devem-se, também, ao trabalho de formação dos clubes, referiu Paçó.

"Deve-se muito ao trabalho que se faz nos clubes, de quão bem se trabalha. Portugal já é uma referência no futsal. O Sporting já tem duas Champions e, parecendo que não, as pessoas já começam a olhar para nós com outra cara. Já dizem: 'aqueles já ganharam isto e aquilo, é melhor termos cuidado com eles'. Já há um respeito maior. A Liga portuguesa já é uma grande liga", enalteceu o jovem jogador.



O grande rival de Zicky é Zicky

A nível individual, Zicky foi eleito o melhor jogador do Europeu. Uma distinção que o deixa satisfeito, mas não altera a forma de trabalhar.

"Eu senti que estive muito bem no Campeonato da Europa, correu espetacularmente bem. Se senti ou não que fui o melhor, não olhei para isso, porque olho mais para o meu desenvolvimento e o não dos outros. Trabalho para mim, para melhorar dia após dia e não em comparação a ninguém. Tento superar-me a mim mesmo", explicou.



O pivô do Sporting tenta manter os pés bem assentes no chão, numa vida de alta competição em que os jogos importantes sucedem-se e em que chegar ao topo "é muito difícil, mas manter é ainda mais".

"Não podemos deslumbrar-nos com o que conquistámos, porque quem vive no passado é um museu. Para nos mantermos no alto rendimento durante muito tempo, temos de ter uma alta performance durante o tempo todo. Não pode ser chegarmos, conquistarmos tudo e, na época seguinte, cairmos e pensarmos que somos os maiores porque já ganhámos tudo e pararmos de trabalhar", advertiu.