Pequim 2022. Vanina Oliveira não termina prova de slalom

A esquiadora portuguesa Vanina Oliveira não terminou a prova de slalom nos Jogos Olímpicos de Inverno Pequim 2022, esta quarta-feira.

Na disciplina em que se sente mais confortável, Vanina Guerillot Oliveira, de 19 anos, partiu para Pequim com o objetivo de ficar entre as 30 primeiras no slalom. Porém, depois de ter sido 46.ª na primeira descida, entre 88 participantes, falhou uma porta no início da segunda manga.

O erro logo à saída da segunda manga na pista Ice River, em Yangqiing, gorou as expectativas da atleta portuguesa.

A eslovaca Petra Vlhová, número um do "ranking" mundial e vice-campeã do mundo, conquistou o ouro olímpico, com um tempo de 1.44.98, depois de ter sido oitava na primeira descida e ter sido a melhor na segunda descida.

A austríaca Katharina Liensberger, campeã do mundo, terminou em segundo. A suíça Wendy Holdener, prata em PeyongChang 2018, conseguiu o bronze em Pequim 2022 e somou a sua terceira medalha olímpica.

A norte-americana Mikaela Shiffrin, ouro em Sochi 2014, a mais nova campeã olímpica no slalom e uma das favoritas, caiu na quinta porta da primeira descida e ficou fora da prova, como tinha acontecido no slalom gigante.

Entre 88 atletas à partida, 30 não terminaram a primeira manga e oito não chegaram ao fim da segunda descida no slalom.