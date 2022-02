Neemias Queta assiste do banco a mais uma derrota dos Kings

Os Sacramento Kings sofreram uma pesada derrota na receção aos Minnesota Timberwolves, por 114-134, na madrugada desta quarta-feira.

O internacional português Neemias Queta não jogou e assistiu desde o banco ao desmoronamento da sua equipa, apesar dos 29 pontos de De'Araon Fox, dos 21 de Harrison Barnes e dos 18 de Damian Jones.

A distribuição de pontos do lado dos Wolves foi mais generosa: houve seis jogadores a chegar aos dois dígitos. Destaque especial para Karl-Anthony Towns, com 25 pontos, e Malik Beasley, com 21.

Minnesota soma, assim, a quinta vitória consecutiva e reforça o sétimo lugar da Conferência Oeste, às portas da zona de apuramento direto para os "play-offs". Sacramento continua a penar nos últimos lugares da tabela. Está em 13.º, com mais 16 derrotas do que vitórias.