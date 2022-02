Suns batem Bulls e cimentam estatuto de melhor equipa da NBA

Os Phoenix Suns cimentaram o estatuto de equipa com o melhor registo da fase regular da NBA, na madrugada desta terça-feira, com um triunfo na visita aos Chicago Bulls, por 124-127.

Devin Booker, com 38 pontos, foi o principal responsável, mas não esteve sozinho. Por exemplo, Chris Paul, com um duplo-duplo de 19 pontos e 11 assistências, e JaVale McGee, com 16 pontos, também brilharam. Aliás, seis jogadores dos Suns somaram, pelo menos, dez pontos.

De nada valeram, portanto, os 38 pontos de DeMar DeRozan pelos Bulls, nem os 32 de Zach LaVine.

Phoenix continua, assim, a ter o melhor balanço de vitórias e derrotas da Liga: 43 contra 10, respetivamente, o que lhe permite segurar o primeiro lugar da Conferência Oeste. Apesar da derrota, Chicago mantém-se no terceiro lugar a Este.