Pedro Cary. Portugal "não vai ganhar sempre", mas "tem o futuro assegurado"

“É essa a mensagem que se tem passado: acreditar no processo, acreditar na forma como ele tem sido desenvolvido. Os resultados são consequência do bem que nós fazemos”, reforça.

Pedro Cary, campeão europeu de futsal em 2018, atualmente no Leões de Porto Salvo, acredita que a conquista do terceiro título consecutivo pode “criar a ilusão” de que Portugal vai ganhar sempre, algo que não vai acontecer. Ainda assim, a “identidade” da seleção não vai cair.

Conselho para Zicky



O último ano de Pedro Cary ao serviço do Sporting coincidiu com a primeira época sénior de Zicky Té nos leões. O ala, agora de 37 anos, viu muitos jovens jogadores chegar à equipa principal e relembra momentos em que, pela experiência, tentou ajudar os novos atletas.

Nesta entrevista à Renascença, Cary deixa a Zicky o mesmo conselho que deu a Erick Mendonça quando este chegou aos leões e conquistou a Liga dos Campeões na primeira época: “cuidado”, porque “um dia perde-se e é preciso estar preparado para dar a volta”.

“Quando o Erick chegou ao Sporting fomos campeões europeus e eu disse-lhe a mesma coisa”, explica.

“O Zicky, desde que é sénior, só sabe o que é vencer. Isso é bom, mas o desporto não é só isto, também se perde. O conselho que eu lhe dou é: saborear, mas sabendo que na vida de um desportista há sempre um amanhã e o insucesso está atrás da porta. Ele está num clube que percebe isso e espero que ele tenha a noção disso, um dia vai perder e tem de estar preparado para dar a volta”, acrescenta.

Pedro Cary lembra que o jovem pivot, considerado o melhor jogador do europeu, “sempre foi um miúdo que trabalhou imenso” e que, como o próprio diz, “responde com trabalho”. Recorda um jovem “muito calado” e “introvertido”, mas que se afirmou com o apoio do grupo e se tornou “um jogador incrível”.

“Com 20 anos, ter a preponderância que ele tem no Sporting e na seleção é incrível. Temos de dar os parabéns ao Sporting, mas principalmente ao próprio Zicky”, afirma.

Pedro Cary representou a seleção nacional em 159 jogos, marcando 39 golos e conquistando o Euro 2018. Esteve presente em cinco Europeus e Três mundiais.

Atualmente ao serviço dos Leões de Porto Salvo, o ala representou o Sporting entre 2010 e 2019, onde conquistou uma Liga dos Campeões, seis campeonatos, seis taças de Portugal, cinco Supertaças e uma Taça da Liga.