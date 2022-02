WTA continua preocupada com tenista Peng Shuai

A WTA, Associação de Ténis Feminino, continua preocupada com Peng Shuai, mesmo depois de a tenista chinesa ter defendido ter existido um "enorme mal-entendido", quando acusou um antigo vice-primeiro-ministro chinês de abusos sexuais.

Numa entrevista publicada pelo jornal desportivo francês "L’Équipe" no domingo à noite, a jogadora asiática deixou claro que “nunca disse que alguém a submeteu a uma agressão sexual”, desejando ainda que “o significado da publicação não continue a ser distorcido”.

Contudo, Steve Simon “mantém firme a sua posição inicial e apela a uma investigação por parte das autoridades competentes”.

“A sua recente entrevista pessoal não alivia nenhuma das nossas preocupações sobre a sua publicação inicial. Peng deu um passo ousado ao apresentar publicamente a acusação de que foi agredida por um alto líder do governo chinês [Zhang Gaoli]. Pedimos uma investigação formal sobre as alegações pelas autoridades competentes”, expressou o CEO do organismo que tutela o ténis feminino, através de um comunicado.