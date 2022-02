Vanina Oliveira estreia-se com 43.º lugar no slalom gigante

Vanina Oliveira, a primeira atleta portuguesa a competir nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 2022, terminou a prova de slalom gigante, esta segunda-feira, no 43.º lugar, entre 82 participantes.

Na prova, que decorreu em Yangqiing, Vanina Guerillot Oliveira, de 19 anos, estreante em Jogos Olímpicos, terminou a primeira manga na 55.ª posição e melhorou o tempo na segunda descida. Ficou a 21,23 segundos da vencedora, a sueca Sara Hector, que terminou as duas mangas em 1.55,69 minutos.

Depois da líder do "ranking" mundial da disciplina, que conquistou o seu primeiro título olímpico, seguiu-se no pódio a italiana Federica Brignone, também medalha de prata em PyeongChang 2018, e a campeã do mundo, a suíça Lara Gut-Behrami, que foi terceira classificada.

A bicampeã olímpica e principal favorita, a norte-americana Mikaela Shiffrin, falhou uma porta na primeira descida e ficou fora da prova.

Vanina Oliveira cometeu um erro na fase final da primeira manga, que a fez perder algum tempo e a afastou do "top-40" que tinha como objetivo para o slalom gigante. Ainda assim, assegurou a melhor classificação lusa na disciplina, superando o 59.º lugar de Camile Dias em Sochi 2014, entre 90 participantes.

A esquiadora portuguesa volta a competir na quarta-feira, no slalom, prova em que se sente mais confortável e em que no Campeonato do Mundo de Are, na Suécia, terminou no 37.º lugar.