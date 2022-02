Presidente da FPF quer ganhar o primeiro título coletivo do desporto feminino em Portugal

Também o capitão da seleção masculina, João Matos, deixou "uma palavra de ambição" para a seleção feminina: "Que sejam elas que daqui a um mês e meio aqui [Belém] estejam no nosso lugar. Bem merecem, porque trabalham de forma exaustiva para serem as melhores."

Fernando Gomes falava durante a receção do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, à seleção nacional de futsal, que no domingo se sagrou bicampeã europeia, nos Países Baixos.

Elogios aos jogadores e ao selecionador





Fernando Gomes lembrou que, antes de 2018, quando venceu o primeiro Europeu, a seleção masculina de futsal "perdeu muitas vezes":

"Não se ganha sempre. Aliás, muitas das vezes, perde-se. Mas é nas derrotas que conseguimos criar as condições para nos tornarmos mais fortes, sermos melhores e, a partir daí, conseguirmos as vitórias. Esta seleção, antes de 2018, perdia quase sempre. Mas, com essas derrotas, com essa ambição, com esse saber, conseguimos dar a volta."

O presidente da FPF enalteceu a "união, garra, dedicação, talento e capacidade psíquica fora do normal" da seleção bicampeã europeia e campeão mundial". Um grupo, nas palavras de Fernando Gomes, "fantástico", que conquistou "vitórias verdadeiramente fantásticas".

O dirigente dedicou, ainda, uma palavra ao selecionador de futsal, Jorge Braz, que "conseguiu, sem sombra de dúvidas, colocar o futsal português no patamar de excelência do panorama desportivo mundial".

Marcelo Rebelo de Sousa recebeu a seleção nacional de futsal no Palácio de Belém apenas um dia depois da conquista do Europeu, que decorreu nos Países Baixos, e uma hora após a aterragem em Portugal.

Portugal sagrou-se, no domingo, bicampeão europeu de futsal, ao derrotar a Rússia, por 4-2, após reviravolta. Também é campeão do mundo.