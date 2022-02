Marcelo "tinha a certeza" que Portugal ia ser campeão europeu de futsal

O Presidente da República revelou, esta segunda-feira, que "tinha a certeza" que Portugal ia dar a volta na meia-final e na final, jogos que esteve a perder, e ia sagrar-se bicampeão europeu de futsal.

Assim foi. A seleção nacional operou a reviravolta diante da Espanha e, no jogo decisivo, fez o mesmo à Rússia. Na receção aos bicampeões europeus, no Palácio de Belém, Marcelo Rebelo de Sousa destacou que os comandados de Jorge Braz foram "muito portugueses".

"Ser muito português é ser-se heróico nos momentos cruciais. Estamos à altura dos desafios. Podemos estar a perder: damos a volta. Não quebramos. Eu tinha a certeza, na meia-final e na final, que íamos virar o jogo. Fomos muito portugueses. Lutámos, soubemos esperar, não perdemos a cabeça, mantivemos a motivação, sustentámos a garra e ganhámos. É um bom exemplo para o país", assinalou.

Exemplo para as outras seleções

Um bom exemplo, ainda, para a seleção feminina, que disputa o Europeu de futsal em março, e para a seleção masculina de futebol de 11: "É um grande estímulo, também, para os nossos jogadores que vão lutar pelo [Mundial do] Qatar. Eles têm de fazer o que vocês [futsal] fizeram."

Marcelo fez questão, ainda, de elogiar o facto de o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, ter sabido "esperar e acreditar", segurando o selecionador nacional, Jorge Braz, "uma pessoa muito especial", mesmo depois de alguns dissabores.

"Percebeu que estava a ser feito um trabalho que daria frutos. Isto não é muito português. Em Portugal, ao primeiro desaire, qual é a ideia? É mudar, se não tudo, aquilo que se pode. Aqui, persistiu-se e valeu a pena. Um Europeu, um Mundial, um Europeu. Não caem do céu", frisou.

Fernando Gomes "fez a diferença"

O chefe de Estado lembrou que, em 98 anos de FPF, até à chegada de Fernando Gomes, Portugal tinha conquistado 15 títulos europeus e mundiais nas modalidades futebolísticas. Com o atual presidente da FPF, em dez anos, festejou-se as conquistas de outros 15 troféus.

"Nos seus mandatos, conquistámos tantos títulos como em toda a restante história do futebol português. Quer dizer que fez a diferença. Criou um espírito de família, preparou, soube organizar as estruturas, soube escolher as pessoas certas e não esteve um minuto sem apoiar. Continuamos a acreditar que até 2024 [final do último mandato de Fernando Gomes] nos vai trazer mais títulos", salientou.

Marcelo Rebelo de Sousa recebeu a seleção nacional de futsal no Palácio de Belém apenas um dia depois da conquista do Europeu, que decorreu nos Países Baixos, e uma hora após a aterragem em Portugal.

Portugal sagrou-se, no domingo, bicampeão europeu de futsal, ao derrotar a Rússia, por 4-2, após reviravolta. Também é campeão do mundo.