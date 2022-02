João Sousa regressa ao "top-100" mundial quase um ano depois

João Sousa está de regresso ao lote dos 100 melhores tenistas do mundo, quase um ano depois.

A conquista do Open de Pune, no domingo, o quarto título ATP 250 da carreira, catapultou o melhor tenista da 137.ª para a 86.ª posição do "ranking" ATP, uma incrível subida de 51 lugares.

Desde 22 de fevereiro de 2021 que João Sousa não ocupava um posto entre o "top-100". Esta é, ainda, a melhor classificação do tenista vimaranense, de 32 anos, desde 26 de outubro de 2020, quando era 84.º.

De resto, não há alterações no "top-10" mundial. O sérvio Novak Djokovic continua a liderar, seguido do russo Daniil Medvedev e do alemão Alexander Zverev.

De volta aos portugueses, destaque para Pedro Sousa, que subiu dois lugares, para 168.º. Em sentido contrário, Nuno Borges caiu dois degraus, para 192.º. Gastão Elias escalou quatro posições e está à porta do "top-200", em 203.º.