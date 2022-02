Capitão da seleção de futsal: "Estamos de parabéns"

O capitão da seleção nacional de futsal, João Matos, destacou a magnitude da conquista do Europeu pela segunda vez consecutiva.

Na receção do Presidente da República à seleção, no Palácio de Belém, esta segunda-feira, João Matos começou por admitir que "é mais fácil jogar uma final europeia do que falar neste microfone". No entanto, acabou por se expressar de forma bastante eloquente.

"Tocámos o céu, subimos ao topo de uma montanha. Novamente, chegámos lá. Diz-se que as grandes batalhas são dadas aos grandes guerreiros. aqui estão sensivelmente 30 grandes guerreiros que personificam muito o que é português. Estamos de parabéns pelo que conquistámos", enalteceu o capitão dos bicampeões europeus.

João Matos dedicou, ainda, uma palavra ao selecionador, Jorge Braz, que "faz parte da história de Portugal" e dos próprios jogadores.

Marcelo Rebelo de Sousa recebeu a seleção nacional de futsal no Palácio de Belém apenas um dia depois da conquista do Europeu, que decorreu nos Países Baixos, e uma hora após a aterragem em Portugal.

Portugal sagrou-se, no domingo, bicampeão europeu de futsal, ao derrotar a Rússia, por 4-2, após reviravolta. Também é campeão do mundo.