Rui Costa mantém terceiro lugar na Volta à Arábia Saudita

Rui Costa mantém o terceiro lugar na Volta à Arábia Saudita, depois de cumprida a penúltima etapa da prova. O ciclista português cortou a meta, esta sexta-feira, no grupo dos favoritos, 40 segundos depois do vencedor do dia, o belga Maxim Van Gils.

É a primeira vitória como profissional do corredor da Lotto Soudal, de 22 anos. Van Gils venceu a etapa rainha, com chegada em alto, da Volta à Arábia Saudita, e assume a liderança da prova.

O camisola verde parte para a última etapa, no sábado, com 26 segundos de vantagem sobre o colombiano Santiago Buitrago (Bharain Victorious) e com 48 segundos sobre Rui Costa (UAE-Emirates).

Van Gils não deverá ter grandes dificuldades em preservar a liderança na 5.ª etapa e garantir a vitória na prova. O último dia é marcado por uma tirada plana, de 138,9km.

Rui Oliveira (UAE-Emirates), o outro ciclista português na Volta à Arábia Saudita, caiu do 12.º para o 25.º lugar da geral.