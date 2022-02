João Sousa nas meias-finais do Open de Pune na Índia

João Sousa está nas meias-finais do Open de Pune, na Índia, torneio de categoria ATP 250, equivalente ao Estoril Open. É a primeira vez, em dois anos e meio, que o tenista português alcança uma meia-final do um torneio desse nível.

O número um nacional venceu o alemão Daniel Altmaier, com uma exibição de grande nível, nos quartos de final, em dois sets, por 6-2 e 6-3.

"Estive muito sólido, fiz um grande jogo. Estava mentalizado para correr muito. Estou muito feliz pelo nível que apresentei", disse o jogador português, na declaração após a partida, ainda em "court".

Sousa, 137 do "ranking" mundial, não sofreu qualquer quebra de serviço, diante do número 85 da classificação ATP. O tenista vimaranense segue para as meias-finais do Open de Pune, onde defrontará o vencedor do encontro entre o italiano Stefano Travaglia (93) e o sueco Elias Ymer (163).

João Sousa tem três título conquistados no circuito ATP, o último em 2018 no Estoril. Essa foi também a sua última final a este nível. A última presença numa meia-final aconteceu em 2019, em São Petersburgo, na Rússia.